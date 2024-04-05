Пробка из десятков машин образовалась на выезде из Орска после прорыва дамбы
Жители оренбургского Орска начали эвакуацию из опасной зоны после прорыва дамбы на фоне разрушительного паводка. На выезде из Старого города образовалась пробка из десятков автомобилей, сообщил SHOT со ссылкой на слова очевидцев.
Пробка из десятков машин образовалась на выезде из Орска. Видео © Telegram / SHOT
По словам местных жителей, к разрушенной дамбе продолжают направлять спецтехнику. В сторону плотины едут грузовики с щебнем и бутовым камнем, чтобы замедлить распространение воды. Параллельно спасатели совершают подомовой обход, помогая жителям спастись от стихии.
Напомним, что прорыв дамбы произошёл в Орске из-за сильного паводка вечером 5 апреля. В зоне подтопления рискуют оказаться свыше четырёх тысяч домовладений, где проживают до 10 тысяч человек. К экстренной эвакуации на фоне подъёма уровня воды на Урале призвали также жителей Оренбурга и пригорода.
Telegram / SHOT