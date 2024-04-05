Момент обрушения дамбы в Орске попал на видео

Момент обрушения дамбы в Орске в Оренбургской области сняли местные жители. На кадрах видно, с какой скоростью после прорыва начинает просачиваться вода.

Момент обрушения дамбы в Орске сняли местные жители. Видео © Telegram / Урал56.Ру | Оренбург, Орск

Между тем власти Орска подготовили шесть пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуации жителей Старого города после прорыва дамбы. Сейчас плотину стараются укрепить с помощью спецтехники. Об этом сообщила администрация города на странице "ВКонтакте".

"Для эвакуации подготовлены пункты временного размещения: 17-я школа, 37-я школа, 1-я гимназия, 3-я гимназия, 88-я школа, 11-я школа", — сказано в тексте сообщения.