Момент обрушения дамбы в Орске попал на видео
Момент обрушения дамбы в Орске в Оренбургской области сняли местные жители. На кадрах видно, с какой скоростью после прорыва начинает просачиваться вода.
Момент обрушения дамбы в Орске сняли местные жители. Видео © Telegram / Урал56.Ру | Оренбург, Орск
Между тем власти Орска подготовили шесть пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуации жителей Старого города после прорыва дамбы. Сейчас плотину стараются укрепить с помощью спецтехники. Об этом сообщила администрация города на странице "ВКонтакте".
"Для эвакуации подготовлены пункты временного размещения: 17-я школа, 37-я школа, 1-я гимназия, 3-я гимназия, 88-я школа, 11-я школа", — сказано в тексте сообщения.
Ранее появилась новость о прорыве дамбы в Орске Оренбургской области. В регионе в срочном порядке эвакуируют весь Старый город, посёлок Никель, а также площадь Гагарина, улицы Строителей и Докучаева. Глава МЧС России Куренков распорядился направить в регион дополнительный отряд спасателей.
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