Суд вынес приговор главе артели "Сисим", где из-за прорыва дамбы погибло 20 человек

В Красноярском крае Курагинский районный суд вынес вердикт в отношении генерального директора красноярской золотодобывающей артели "Сисим" Максима Ковалькова за нарушение техники безопасности на предприятии, которое повлекло за собой гибель 20 человек. Подсудимый проведёт четыре года в колонии-поселении, а также ему будет в течение двух лет запрещено вести добычу полезных ископаемых, об этом сообщила региональная прокуратура.

"К лишению свободы на срок от трёх лет трёх месяцев до четырёх лет приговорены директор золотодобывающей артели "Сисим" и его подчинённые за гибель 20 человек в результате прорыва дамбы на реке Малая Сейба в Курагинском районе", — говорится в публикации ведомства.

Судом также была доказана вина начальника участка Андрея Еганова и горного мастера Евгения Александрова. Им, как и Ковалькову, были предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ).

Еганов получил три с половиной года лишения свободы в колонии-поселении и два года запрета заниматься добычей полезных ископаемых. Александрову дали три года и три месяца лишения свободы в колонии-поселении, а также запрет заниматься добычей полезных ископаемых в течение полутора лет.

Прокуратура установила, что их предприятие занималось разработкой месторождения россыпного золота в нарушение условий проекта и требований техники безопасности. В 2019 году Ковальков сделал противоречащее закону распоряжение по расширению имеющихся в карьере дамб, за которыми скапливалась вода, загрязнённая промышленными отходами. К приезду инспекции Еганов и Александров остановили сброс грязной воды из образованных дамбами водохранилищ в русло речного отводного канала. Таким образом они собирались скрыть загрязнение реки перед приездом инспектора. В результате уровень воды вырос настолько, что 19 октября 2019 года в 02:30 ночи вся система из самопальных дамб оказалась снесена сотнями тысяч тонн воды, накрывшими общежитие с работниками артели.