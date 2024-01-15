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15 января, 05:33

В Коми частично затопило шахту "Заполярная", пропал один человек

В Коми частично затопило шахту "Заполярная". Обложка © t.me / mchsKomi

В Коми частично затопило шахту "Заполярная". Обложка © t.me / mchsKomi

В Воркуте шахту "Заполярная" частично затопило из-за прорыва грунтовых вод. Один горняк пропал без вести, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Коми.

"Сегодня утром в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте "Заполярная" на глубине 600 метров", — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в шахте работали 60 человек, непосредственно на аварийном участке — трое, из которых один пострадал, ещё один горняк пропал, его ищут.

При нападении бандитов на шахту в Перу погибло минимум девять человек
При нападении бандитов на шахту в Перу погибло минимум девять человек

Ранее сообщалось, что автобус с горными спасателями провалился в 150-метровую воронку у шахты на руднике в Павлодарской области Казахстана. Два человека погибли.

Иван Косицын
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