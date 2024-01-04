Автобус с людьми провалился в 150-метровую воронку у шахты в Казахстане
Автобус с горными спасателями провалился в 150-метровую воронку у шахты на руднике в Павлодарской области Казахстана. Двое погибли, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Автобус с горными спасателями провалился в воронку у шахты на руднике в Павлодарской области Казахстана. Видео © t.me / kerekpv
"4 января около 01:25 в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото", вблизи шахты Майкаинского рудника, в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами. Предварительная длина обвала — 150–200 м, ширина — 500 м, глубина обвала — 150 м", — уточнили в департаменте.
В момент ЧП в автобусе были три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель. Они ехали в шахту на вызов из-за внештатной ситуации, но провалились в воронку. 33 рабочих эвакуировали из шахты. В ходе спасательной операции нашли тела двух погибших спасателей, сам автобус ещё не обнаружен.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Проводится горизонтальная растяжка для вертикального спуска вниз. С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведётся работа по подъёму их на поверхность", — рассказали в РЦШ ПВАС.
А в конце октября прошлого года произошла авария на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области в Казахстане. В момент трагедии там находились 252 горняка. 29 октября в Казахстане было объявлено днём общенационального траура. Причиной аварии стали возгорание и последовавший взрыв метана.
t.me / kerekpv