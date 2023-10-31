В Казахстане обнаружили останки последнего погибшего при аварии на шахте

Останки последнего погибшего в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде обнаружены, общее число жертв достигло 46. Об этом на заседании правительства заявил глава МЧС страны Сырым Шарипханов.

"На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтёров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны шесть", — сказал он, уточнив, что для их идентификации проводятся необходимые экспертизы.