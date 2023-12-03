При нападении бандитов на шахту в Перу погибло минимум девять человек

При нападении вооружённых людей на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в перуанской провинции Патаз погибло минимум девять человек. Также известно о 15 пострадавших, сообщила Национальная полиция в соцсетях.

"Группа вооружённых преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, расположенные в провинции Патаз, регион Либертад, и вступила в столкновение с охраной компании, а также взяла в заложники четырёх человек", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники привели в действие взрывное устройство внутри рудника, в результате чего погибли девять человек, ещё 15 получили ранения. Семь человек были арестованы на месте преступления, у них конфисковали оставшееся оружие и боеприпасы. По данным местных СМИ, нападение совершили шахтёры-нелегалы, которые могут быть связаны с венесуэльской бандой "Поезд Арагуа". По другой версии, это были нанятые ими убийцы, которые таким образом ответили на рейды госслужб против нелегальной добычи.