Президент Филиппин осудил теракт в университете, при котором погибли три человека

Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший осудил теракт в Университете Минданао. Он обвинил во взрыве иностранных террористов и назвал их действия отвратительными.

Последствия взрыва в университете на Филиппинах. Видео © X (ранее Twitter) / Tommy Robinson / Sachin Jose

"Я самым решительным образом осуждаю бессмысленные и наиболее отвратительные действия, совершённые иностранными террористами в отношении Государственного университета Минданао и общин Марави этим воскресным утром. Экстремисты, применяющие насилие против невинных, всегда будут считаться врагами нашего общества", — написал политик в социальной сети X (ранее Twitter).

Глава государства выразил соболезнования жертвам взрыва и их близким, пообещав, что виновные будут привлечены к ответственности. Маркос добавил, что поручил полиции и вооружённым силам обеспечить безопасность населения региона, а также направил туда дополнительных сотрудников службы безопасности страны.

Последствия взрыва в университете на Филиппинах. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / One Mindanao