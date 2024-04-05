В Орске Оренбургской области прорвало дамбу, начата эвакуация жителей
В Орске прорвало дамбу в результате сильного паводка. В регионе объявлена срочная эвакуация всего Старого города, посёлка Никель, а также площади Гагарина, улиц Строителей и Докучаева, пишет Mash, публикуя кадры разливающейся по местности воды.
В Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Видео © Telegram / Mash
Местных жителей просят собрать вещи и направляться в пункты временного размещения. Между тем ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что в зоне подтопления могут оказаться около четырёх тысяч частных домовладений, в которых проживают до 10 тысяч человек.
Тем временем в Оренбургской области из-за подтопления уже эвакуировали около 3,1 тысячи человек, включая более 720 детей, сообщили в правительстве региона. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в регион направили дополнительную группировку спасателей. Кроме того, на место прибыл его заместитель Илья Денисов. В Орск также вылетели два самолёта Ил-76 чрезвычайного ведомства.
Напомним, накануне в Оренбургской области из-за паводка был введён режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Денис Паслер призывал сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ и проведения эвакуации жителей из опасных территорий. Он отметил, что руководство ликвидацией ЧС возложено на первого вице-губернатора Сергея Викторовича Балыкина. При этом ситуация остаётся лично на его контроле.
Telegram / Mash