В Орске Оренбургской области прорвало дамбу, начата эвакуация жителей

В Орске прорвало дамбу в результате сильного паводка. В регионе объявлена срочная эвакуация всего Старого города, посёлка Никель, а также площади Гагарина, улиц Строителей и Докучаева, пишет Mash, публикуя кадры разливающейся по местности воды.

В Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Видео © Telegram / Mash

Местных жителей просят собрать вещи и направляться в пункты временного размещения. Между тем ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что в зоне подтопления могут оказаться около четырёх тысяч частных домовладений, в которых проживают до 10 тысяч человек.

Тем временем в Оренбургской области из-за подтопления уже эвакуировали около 3,1 тысячи человек, включая более 720 детей, сообщили в правительстве региона. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в регион направили дополнительную группировку спасателей. Кроме того, на место прибыл его заместитель Илья Денисов. В Орск также вылетели два самолёта Ил-76 чрезвычайного ведомства.