Почти 500 домов оказались в зоне сильных паводков на Алтае

В Алтайском крае 478 домов и 943 приусадебных участка оказались в зоне подтопления, сообщили в пресс-службе МЧС.

В зоне подтопления в Алтайском крае оказалось почти 500 домов. Видео © Telegram / МЧС России

"В зоне подтопления остаётся 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населённых пунктах. Введено ограничение на девяти участках автодорог. В трёх пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей. Людям оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Сейчас спасатели в гидрокостюмах продолжают осуществлять эвакуацию жителей и домашних животных.