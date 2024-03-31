Почти 500 домов оказались в зоне сильных паводков на Алтае
МЧС: 478 домов и 943 участка находятся в зоне подтопления в Алтайском крае
В зоне подтопления в Алтайском крае оказалось почти 500 домов. Фото © Telegram / МЧС России
В Алтайском крае 478 домов и 943 приусадебных участка оказались в зоне подтопления, сообщили в пресс-службе МЧС.
В зоне подтопления в Алтайском крае оказалось почти 500 домов. Видео © Telegram / МЧС России
"В зоне подтопления остаётся 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населённых пунктах. Введено ограничение на девяти участках автодорог. В трёх пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей. Людям оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.
Сейчас спасатели в гидрокостюмах продолжают осуществлять эвакуацию жителей и домашних животных.
Ранее Life.ru сообщал, что в субботу в Алтайском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная обстановка сложилась в Михайловском районе. Там разворачивают водоналивные дамбы, отсыпают грунт вдоль дорог и каналов, готовятся дополнительные пункты размещения для местных жителей.