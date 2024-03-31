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31 марта, 13:40

Почти 500 домов оказались в зоне сильных паводков на Алтае

МЧС: 478 домов и 943 участка находятся в зоне подтопления в Алтайском крае

В зоне подтопления в Алтайском крае оказалось почти 500 домов. Фото © Telegram / МЧС России

В зоне подтопления в Алтайском крае оказалось почти 500 домов. Фото © Telegram / МЧС России

В Алтайском крае 478 домов и 943 приусадебных участка оказались в зоне подтопления, сообщили в пресс-службе МЧС.

В зоне подтопления в Алтайском крае оказалось почти 500 домов. Видео © Telegram / МЧС России

"В зоне подтопления остаётся 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населённых пунктах. Введено ограничение на девяти участках автодорог. В трёх пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей. Людям оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Сейчас спасатели в гидрокостюмах продолжают осуществлять эвакуацию жителей и домашних животных.

В МЧС рассказали, когда и в каких регионах России прогнозируются крупные паводки
В МЧС рассказали, когда и в каких регионах России прогнозируются крупные паводки

Ранее Life.ru сообщал, что в субботу в Алтайском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная обстановка сложилась в Михайловском районе. Там разворачивают водоналивные дамбы, отсыпают грунт вдоль дорог и каналов, готовятся дополнительные пункты размещения для местных жителей.

Александра Мышляева
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