Режим ЧС введён в Алтайском крае из-за весенних паводков 30 марта, 11:18 В Алтайском крае обхявле режим ЧС. Обложка © МЧС России

В Алтайском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации, так как на фоне стремительного таяния снега начались подтопления местных посёлков. Об этом сообщили в правительстве региона.

В Алтайском крае вели режим ЧС из-за подтоплений. Видео © Telegram / МЧС России

"Сегодня принято решение о введении в регионе режима "чрезвычайной ситуации". Работы по стабилизации обстановки ведутся непрерывно. Гражданам оказывается адресная помощь в самых разных ситуациях", — говорится в заявлении.

Как уточнили в МЧС, подтопления коснулись 634 приусадебных участка, 87 домов в девяти населённых пунктах, также пришлось перекрыть восемь участок автотрасс. Спасатели открыли два временных пункта размещения, туда эвакуировано уже семьдесят человек, среди них 22 ребёнка.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Михайловском районе. Там разворачивают водоналивные дамбы, отсыпают грунт вдоль дорог и каналов, готовятся дополнительные пункты размещения для местных жителей.

Ранее в МЧС сообщили, что согласно предварительным прогнозам, первые крупные дождевые паводки в этом году могут возникнуть в Краснодарском крае и Крыму уже в июне, а в августе — в Приморском крае.

Авторы Татьяна Миссуми