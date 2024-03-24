Спасатель дал советы на случай затопления дома при паводках Эксперт Щетинин посоветовал на время половодья перенести вещи в доме повыше 24 марта, 08:44 Россиян предупредили о половодье. Обложка © Freepik

Таяние снега может привести к затоплениям в ряде регионов России. Чтобы не оказаться в ловушке, следует заранее подготовиться к возможным паводкам. Об этом радио Sputnik рассказал заслуженный спасатель РФ, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

"Если вы по своим историческим наблюдениям понимаете, что ваш участок и дом будут подтопляться, желательно заранее принять меры для того, чтобы спасти своё имущество. Если у вас там какая-то мебель, предметы личные, продуктовые запасы в подвалах — всё это нужно перенести повыше", — отметил он.

В случае если начался стремительный подъём уровня воды, то медлить нельзя и следует сразу эвакуироваться, забрав с собой лишь основные вещи: документы, телефон, лекарства, зарядное устройство. Можно на время переехать к родственникам или отправиться в пункт эвакуации, о котором уведомят в МЧС.

Щетинин предупредил, что в экстренной ситуации нельзя пытаться спасти все свои вещи или набирать с собой большие чемоданы, а вот что точно следует сделать — обязательно выключить свет и газ в доме. И, наконец, при движении на машине не нужно рисковать и ехать в сторону, где началось затопление, предупредил спасатель. Если же авто уже провалилось или его понесло течением, то необходимо постараться выбраться как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что москвичам и гостям столицы в ближайшее время пообещали похолодание и осадки, с 25 марта ожидаются дожди с примесью мокрого снега. Температура не поднимется выше +4 градусов, при этом весеннее солнце вряд ли порадует горожан до начала апреля.

Авторы Татьяна Миссуми