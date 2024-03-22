Синоптик огорчил привыкших к мартовскому солнцу москвичей дождливым прогнозом

Москвичам и гостям столицы на следующей неделе пообещали похолодание и осадки, с 25 марта ожидаются дожди с примесью мокрого снега. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Температура воздуха немного подкачает — вернётся к нулевым значениям, ночью и днём будет не выше +4...+5 градусов. В основном будет пасмурно, за исключением, может быть, понедельника. Осадки — дождь с мокрым снегом", — сообщил метеоролог в беседе с телеканалом "360".

По словам Шувалова, уже в выходные, 23 и 24 марта, ожидаются осадки, в понедельник прогнозируется солнечная погода, но с 26 марта "опять зарядит дождь". Он не будет идти целыми днями, но и кратковременным его тоже нельзя назвать, пояснил синоптик. На европейской территории циклоны следуют один за другим, поэтому, когда дожди прекратятся, пока не известно, уточнил Шувалов.

"Видимо, до конца марта у нас погода с дождями, причём дожди могут быть с примесью мокрого снега и будет не так чтобы очень тепло", — резюмировал специалист.