Высота снежного покрова в Москве оказалась выше нормы на 10 см

В Москве высота снежного покрова превышает норму на десять сантиметров. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

"На сегодняшний день у нас снега нет практически в Великом Новгороде, Пскове, Смоленской области, Белгороде и Воронеже, а уже остальная территория — Тверская, Московская области, Калуга, Поволжье, Татарстан — там снега много, в полтора раза больше нормы. Допустим, по Москве сейчас 38 сантиметров снега при норме 28. То есть ещё зимний режим в большинстве регионов", — рассказал метеоролог в беседе с RT.

По словам синоптика, в заснеженных регионах сейчас фиксируется отрицательная температура, а там, где снега нет, — от нуля до слабого плюса.