Москвичам рассказали, когда в столице растает снег

Во второй половине марта жителей столичного региона ждёт достаточно тёплая и сухая погода. Правда снежный покров ещё сохранится, так как поверхность снега обладает сильной отражательной способностью и под воздействием солнца он не тает. Об этом рассказал климатолог и метеоролог прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Начнётся процесс таяния аккурат тогда, когда пойдут дожди. Например, на западе и северо-западе Центрального федерального округа идут дожди, которые напрочь смывают весь снежный покров. И там от сугробов практически ничего не осталось. В Москве же снег ещё полежит", — отметил синоптик в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам эксперта, во второй половине месяца в московском регионе показатели превысят климатическую норму на 1–3 градуса. Днём столбики термометров буду подниматься до 1–6 градусов со знаком плюс. В начале третьей декады воздух в столице прогреется до плюс 5–10 градусов. В ночное время прогнозируются колебания температуры от минус 3 до плюс 2 градусов, иногда возможно похолодание ночью до минус пяти, но никаких катаклизмов не ожидается, заверил Ильин.