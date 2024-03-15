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15 марта, 09:46

Врач объяснила, как правильно сменить гардероб на весенний и избежать "колготочного дерматита"

Врач Романенко призвала не отказываться от тёплой обуви ранней весной

Переходить на весеннюю одежду нужно постепенно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Переходить на весеннюю одежду нужно постепенно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Весна уже пришла, и многие стремятся быстрее сменить гардероб. При этом солнце создаёт иллюзию, что температура воздуха существенно повысилась, поэтому люди убирают зимние вещи и переходят на более лёгкую одежду. Как при этом не навредить здоровью, рассказала терапевт, кардиолог, семейный врач Татьяна Романенко. Она отметила, что очень важна в этом случае обувь.

"Всё-таки здоровье наше начинается со здоровья ног. Если замёрзли ноги, переохлаждается весь организм и можно подцепить любую вирусную инфекцию. Поэтому не спешим снимать тёплые сапожки и ботинки. И если мы переходим на весенние варианты обуви, то можно использовать специальные стельки, тёплые носки, гольфы, которые уберегут нас от переохлаждения", — предупредила терапевт в беседе с радио Sputnik.

По её словам, ранний отказ от длинных пальто и пуховиков тоже может стать причиной переохлаждения, особенно если женщина носит тонкие колготки. В таких случаях возникает риск переохлаждения мочеполовой системы, и появляется так называемый "колготочный дерматит" — это когда ношение колготок из синтетических материалов вызывает шелушение и покраснение кожи ног. Избежать переохлаждения поможет утеплённое бельё и длинная юбка, заключила Романенко.

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Ранее врач объяснил, как укрепить иммунитет весной. В частности, доктор призвал не сидеть постоянно дома.

Евгения Мосс
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