Врач посоветовал выйти из дома, чтобы укрепить иммунитет весной

Весной как никогда важно вести здоровый образ жизни: соблюдать баланс труда и отдыха, быть физически активным и правильно питаться — не только по соотношению белков, жиров и углеводов, но и по режиму. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Омске Роман Лысак.

По его словам, питание должно быть сбалансировано по количеству потребления БЖУ. Белки — это строительный материал для клеток, отвечающих за иммунитет, больше всего их в мясе. Его лучше выбирать нежирных сортов — курицу, индейку, кролика, хороши и нежирные сорта рыбы. Не стоит игнорировать растительный белок: сою, фасоль, горох и бобы. Кроме того, организму необходимы микроэлементы, содержащиеся во фруктах, овощах, зелени, крупах и злаковых. А клюква, мёд, имбирь, чеснок, ромашка, шиповник и другие народные средства помогут укрепить иммунитет.

Слабость, утомляемость и сонливость вызывает недостаток в организме йода и витамина D. При возникновении таких симптомов врач часто прописывает эти микроэлементы в таблетированной форме. Лысак, однако, предупредил, что самостоятельно назначать их себе не следует, нужно проконсультироваться с эндокринологом. Кроме того, он напомнил про базовые гигиенические требования: чистите зубы, мойте руки, обязательно проветривайте дом и делайте влажную уборку минимум два раза в неделю.

"Спите и гуляйте. Ничто так не изнашивает организм, как недостаток сна, а постоянное пребывание в закрытых помещениях (дом, работа) лишь усугубляет ситуацию. Настала весна — выходите из дома!" — посоветовал врач.