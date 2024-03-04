Названы витамины, которые помогут к весне восстановить выпавшие за зиму волосы Трихолог Аверкина: Витамины группы B помогают справиться с выпадением волос 4 марта, 13:52 Витамины для роста волос помогают справиться с выпадением. Обложка © Freepik / wayhomestudio

Осенью и зимой организм часто испытывает нехватку витаминов. Холодный период года и климатические особенности часто отражаются на здоровье волос и кожи головы. Существует несколько распространённых методов профилактики выпадения волос и способов их восстановить: раствор миноксидила и других антиандрогенов, народные средства, трансплантация волос, приём специальных витаминов или биологически активных добавок. Трихолог Анна Аверкина рассказала Life.ru, какие способы наиболее эффективны.

Эффективность антиандрогенов, как и процедуры пересадки волос, доказана клинически и научно. Народные средства, в свою очередь, способны улучшить кровоснабжение кожи головы, но если говорить о клиническом эффекте, например, в случае с андрогенной алопецией, то он минимален или вовсе отсутствует. Анна Аверкина Трихолог компании BioFoods

Что касается биологически активных добавок, витаминов для роста волос, то специалисты постоянно спорят об их эффективности. Коротко отвечая на вопрос, помогают ли они справиться с потерей шевелюры, трихолог отвечает: "Да, в случае с функциональными нарушениями". По словам Аверкиной, пищевые добавки имеют положительное влияние на рост волос, когда он прерван нехваткой биологически активных веществ. Так какие же витаминные комплексы способны укрепить волосы и остановить их избыточное выпадение?

Важные витамины для роста волос:

1. Витамины группы B, такие как Biotin (B7), Niacin (B3), и Pantothenic Acid (B5), играют важную роль в поддержании здоровья волос и препятствуют их выпадению. Они помогают улучшить кровообращение в коже головы, способствуют укреплению и росту.

2. Железо, например, железа фумарат, участвует в транспортировке кислорода к волосяным фолликулам и стимулирует их рост. Его недостаток ослабляет волосы, приводит к появлению хрупкости и потере.

3. Omega-3 жирные кислоты, которые встречаются в рыбьем жире и некоторых растительных маслах, помогают увлажнять кожу головы и укреплять волосы, делая их менее ломкими.

4. Витамин D3 способствует усвоению кальция, что помогает предотвратить появление перхоти и поддерживает нормальное кровообращение в коже головы. Недостаток этого витамина может привести к замедлению роста волос, их ослаблению и выпадению.

5. Витамин А улучшает кровообращение в коже головы, играет важную роль в процессе синтеза кератина, поддерживает здоровое состояние кожи и защищает волосяные фолликулы от повреждений.

6. Цинк. Он активно участвует в образовании кератина и коллагена — белков, составляющих биохимическую основу волоса. Наряду с этим он регулирует пролиферацию, то есть процесс деления клеток в волосяных фолликулах, и обеспечивает нормальное функционирование сальных желёз. В дополнение цинк способствует процессу регенерации кожного покрова головы.

Ранее девушкам рассказали, как восстановить волосы после зимней сушки. Самый эффективный способ — питательные маски с кератинами, маслами и пептидами, а если надеть на голову шапочку для душа, активные компоненты косметического средства будут работать эффективнее.

Авторы Андрей Горяничев