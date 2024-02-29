Девушкам рассказали, как эффективно восстановить волосы после зимней сушки

Самый эффективный способ оживить волосы и кожу головы после зимы — питательные маски с кератинами, маслами и пептидами, они эффективно восстанавливают структуру волоса. Тем же, кто регулярно пользуется феном и стайлерами, рекомендуются увлажняющие маски.

"Пересушенные волосы нуждаются в особом уходе. Ищите продукты с маслами карите, макадамии, жожоба и миндаля. Эти масла насыщают волосы влагой и создают защитный барьер, не позволяющий ей испаряться", — рассказал "Газете.ru" ведущий стилист спа-бутика "Молема" Сергей Триголов.

По его словам, использовать маски нужно не менее двух раз в неделю, а наносить их следует на влажные, но не сильно мокрые волосы на 2/3 длины, избегая прикорневой зоны. Если надеть на голову шапочку для душа, активные компоненты косметического средства будут работать эффективнее.