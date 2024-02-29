Девушкам рассказали, как эффективно восстановить волосы после зимней сушки
Стилист Триголов: После зимы волосам нужны маски с кератином, маслами и пептидами
Самый эффективный способ оживить волосы и кожу головы после зимы — питательные маски с кератинами, маслами и пептидами, они эффективно восстанавливают структуру волоса. Тем же, кто регулярно пользуется феном и стайлерами, рекомендуются увлажняющие маски.
"Пересушенные волосы нуждаются в особом уходе. Ищите продукты с маслами карите, макадамии, жожоба и миндаля. Эти масла насыщают волосы влагой и создают защитный барьер, не позволяющий ей испаряться", — рассказал "Газете.ru" ведущий стилист спа-бутика "Молема" Сергей Триголов.
По его словам, использовать маски нужно не менее двух раз в неделю, а наносить их следует на влажные, но не сильно мокрые волосы на 2/3 длины, избегая прикорневой зоны. Если надеть на голову шапочку для душа, активные компоненты косметического средства будут работать эффективнее.
А ранее гастроэнтеролог рассказала о пользе сливочного масла для кожи, волос и зрения. Этот продукт необходим для женского здоровья и красоты, поскольку жир как вещество принимает участие в синтезе женских половых гормонов. Употребление его, однако, следует ограничить до 20 граммов в день для взрослых и 10 граммов в день для детей.