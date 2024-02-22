Составлен топ продуктов для "реанимации" кожи к весне

Зимой кожа человека испытывает большие нагрузки, поэтому в межсезонье важно уделить время, чтобы подготовить её к наступлению тепла. Необходимо задуматься над продуктами питания, которые помогут вернуть коже её здоровый вид и эластичность. О них рассказала врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Ангелина Водолазкая.

"Отдайте предпочтение красной рыбе, особенно атлантическому лососю. Его запас омега-3 жирных кислот обеспечивает укрепление и восстановление кожного барьера после зимы и защищает от внешних факторов. Астаксантин в его составе сохраняет молодость и здоровый вид кожи", — заявила Водолазкая в беседе с "Газетой.ru".

Зимой нашему организму необходимы дополнительные источники витамина D. Эти микронутриенты в больших количествах содержатся в печени трески. Также там есть витамин А, который помогает обновлять кожу и защищать её от внешнего воздействия — ультрафиолетового излучения и синего света. Однако этот продукт не следует употреблять безмерно.

"Капуста содержит в себе ценные для кожи витамины С и К, а также кремний. Витамин C не только придаёт нашей коже естественное сияние, но и укрепляет наш иммунитет. Кремний улучшает образование коллагена в коже и поддерживает здоровье волос и ногтей", — рассказала специалист.

По её словам, в составе оливок есть вещество гидрокситиозол, который усиливает регенерацию кожи. Оливки являются одним из главных составляющих компонентов средиземноморской диеты, и их употребление в рационе питания помогает организму выровнять тон и пигмент кожи. А киви помогает восполнять витамин С благодаря полифенолам, которые усиливают защитную систему кожи. Уникальный комплекс микронутриентов в киви улучшает цвет лица.

Врач призвала не забывать и о гидратации организма, чтобы кожа могла увлажняться изнутри. Суточная норма воды в день — 1,5–2 литра. Тело получает воду также из зелени, кабачков, огурцов и сельдерея. Приём витаминно-минерального комплекса тоже станет хорошим подспорьем для подготовки кожи к весенней поре.