Диетолог назвала идеальное сочетание продуктов для ужина

На ужин лучше всего использовать в продуктах сочетание из полноценного белка и сложных углеводов, посоветовала РИАМО врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.

Что касается белка, это может быть рыба, тушёное нежирное мясо, а также птица. С последней желательно снять кожу перед приготовлением, чтобы мясо не было чересчур калорийным.

"На гарнир используйте овощи как в свежем виде, так и в запечённом, отварном. Это может быть салат из овощей с небольшим количеством растительного масла или вовсе без него, овощное рагу или овощи, запечённые в духовке. Если вы склонны к отёкам или повышению артериального давления, постарайтесь недосаливать пищу, приготовленную на ужин, и вы увидите, что отёки уйдут, а давление снизится", — сообщила Михалёва.

Ещё она посоветовала комбинировать овощной гарнир с крупами вроде булгура, гречки, бурого риса, киноа. Они надолго насытят организм и пополнят его витаминами и минералами. На десерт можно съесть кусочки фруктов либо ягоды. Тем, кто не склонен к полноте, разрешается 25–50 граммов зефира, кусочек мармелада, пастилы после ужина.

Для любителей плотно поесть днём подойдёт вечером творог с кусочком зернового хлеба, зеленью и авокадо. Последний приём пищи должен быть за два-три часа до сна, чтобы организм успел завершить все процессы и мог полноценно отдохнуть. Если питаться правильно, ночью есть не захочется.