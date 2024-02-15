Фанатов популярной диеты предупредили о риске смерти

У россиян одной из популярных сегодня диет является сыроедение. Её опасность заключается в том, что употребление в пищу только необработанных продуктов чревато заражением сальмонеллой, кишечной палочкой, развитием листерии или вовсе летальным исходом, рассказала кардиолог Асият Хачирова.

"Часть сыроедов не отказываются от животных продуктов, но употребляют их только сырыми — непастеризованное молоко, сырое мясо и яйца. Такие допущения в рационе увеличивают риск кишечных инфекций, вызванных сальмонеллой, листерии, кишечной палочки или смерти", — пояснила специалист в беседе с порталом NEWS.ru.

Кардиолог добавила, что длительное сыроедение вызывает дефицит витаминов группы В. В частности, В12, который содержится в красном мясе, а также нехватку витамина D и кальция.