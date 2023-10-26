Врач предостерегла родителей от повторения страшной ошибки сыроеда Лютого

В России участились случаи смерти малышей в семьях сыроедов. Одной из таких громких историй стало дело блогера Максима Лютого, чей новорождённый сын умер от истощения. Сыроедение — отдельная "религия" в питании, и большинство её адептов по тем или иным причинам уверены, что человек должен питаться исключительно термически необработанной пищей, якобы так полезнее. Но врач Нина Зубова предупреждает: такой образ жизни может привести к печальным последствиям, особенно для детей.

"Что касается вегетарианцев-сыроедов, нужно помнить, что сбалансированный рацион при такой диете должен быть максимально разнообразным. Но далеко не все овощи, бобы и злаки наш кишечник способен переварить должным образом в сыром виде", — отметила врач лаборатории "Гемотест" в беседе с Лайфом.