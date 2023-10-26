Врач предостерегла родителей от повторения страшной ошибки сыроеда Лютого
Врач Зубова: Сыроедение может привести к тяжёлым кишечным инфекциям и смерти
В России участились случаи смерти малышей в семьях сыроедов. Одной из таких громких историй стало дело блогера Максима Лютого, чей новорождённый сын умер от истощения. Сыроедение — отдельная "религия" в питании, и большинство её адептов по тем или иным причинам уверены, что человек должен питаться исключительно термически необработанной пищей, якобы так полезнее. Но врач Нина Зубова предупреждает: такой образ жизни может привести к печальным последствиям, особенно для детей.
"Что касается вегетарианцев-сыроедов, нужно помнить, что сбалансированный рацион при такой диете должен быть максимально разнообразным. Но далеко не все овощи, бобы и злаки наш кишечник способен переварить должным образом в сыром виде", — отметила врач лаборатории "Гемотест" в беседе с Лайфом.
Длительное злоупотребление такой диетой приведёт к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, нарушению обмена веществ и дефициту жизненно важных микронутриентов у любого взрослого человека. С детьми, естественно, ситуация куда опаснее: их ЖКТ менее устойчив к таким испытаниям, а чувствительность к нехватке питательных веществ куда выше. Последствием сыроедения для ребёнка могут стать тяжёлые кишечные инфекции, заболевания внутренних органов и даже летальный исход, предупредила Зубова.
Напомним, сейчас в Краснодарском крае судят блогера-сыроеда Максима Лютого, чей годовалый ребёнок умер от истощения. Причём сам горе-отец признался, что не придерживается диеты, которую пропагандирует подписчикам. Впрочем, о том, что СИЗО "вылечил" Лютого от сыроедения, Лайф рассказывал ещё месяц назад. По нашим данным, в меню "гуру", заморившего голодом собственного сына, появились макароны с тушёнкой.