Россиянам назвали 4 продукта, без которых не обойтись в феврале Врач Кривошеева: Богатая луком диета может защитить от некоторых видов рака 16 февраля, 12:26 Обложка © Shutterstock

Февраль — последний месяц зимы, когда уже чувствуется усталость от холодов и снега. И в этот момент важно поддержать утомлённый организм. А помочь в этом смогут простые продукты, которые есть в каждом магазине. Их Life.ru назвала врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.

Капуста (белокочанная, красная, брюссельская)

По словам медика, витамин К в составе капусты регулирует свёртываемость крови и поддерживает здоровье костей. Витамин С способствует заживлению ран, помогает улучшить иммунную систему, помогает усваивать железо. Антиоксиданты помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы и останавливают воспаление, поэтому капуста так полезна для сердца. Ещё этот овощ поддержит ваш ЖКТ.

Лук-порей и лук-шалот

Лук-порей и лук-шалот являются отличным источником пребиотиков, антиоксидантных растительных соединений и питательных веществ, витаминов и минералов — фолиевой кислоты, клетчатки, витаминов B6 и C. Диета, богатая луком, по словам врача, может помочь защититься от некоторых видов рака. Кроме того, эти виды лука низкокалорийные.

Цитрусовые

Цитрусовые богаты множеством питательных веществ, таких как витамин С, флавоноиды и клетчатка, которые обеспечивают защиту сосудов, уменьшают воспаление, улучшают функцию и здоровье желудочно-кишечного тракта и играют важную роль в предотвращении таких заболеваний, как диабет, рак и неврологические заболевания. Анна Кривошеева Врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ на Мичуринском проспекте

Киви

Киви поддерживает здоровье сердца и регулирует артериальное давление, отчасти благодаря снижению уровня ангиотензинпревращающего фермента. Будучи источником калия, плоды также поддерживают полезные для сердца свойства. Клетчатка в составе помогает пищеварению, витамины С, Е, К, фолиевая кислота, каротиноиды, клетчатка и фитонутриенты поддерживают иммунитет. А питательные и фитохимические вещества, которые обладают антиоксидантными свойствами, помогают уменьшить окислительное повреждение и, как следствие, снизить риск хронических заболеваний, добавила Кривошеева.

Бананы

Бананы содержат калий, влияющий на работу сердца. Этот минерал стимулирует сердечные и мышечные сокращения. Продукты, содержащие калий, создают защиту артерии от развития атеросклероза и повышенного артериального давления. Также в бананах есть клетчатка, — пектин — которая помогает пищеварению. Улучшению памяти и настроения этот фрукт тоже помогает, всё благодаря триптофану — полезной аминокислоте. В организме он преобразуется в серотонин, который повышает настроение.

Ранее Life.ru писал, что одна порция фруктов в день поможет уменьшить риск развития некоторых недугов, например сердечно-сосудистых заболеваний, различных видов рака, болезней глаз, астмы или остеопороза. Однако многим худеющим не советуют налегать на фрукты из-за содержания в них сахара и углеводов. Однако "лазейка" для них всё же есть.

Авторы Андрей Горяничев