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Учёный нашёл "лазейку" для тех, кто хочет и похудеть, и есть фрукты

Учёный Селиверстов: Фрукты могут быть источником необходимого организму белка

7 февраля, 13:09
В авокадо содержится почти 2 грамма белка (на 100 граммов) при низком содержании натрия и углеводов. Обложка © Unsplash

В авокадо содержится почти 2 грамма белка (на 100 граммов) при низком содержании натрия и углеводов. Обложка © Unsplash

Фрукты важны организму — они повышают иммунитет, снижают риск инсульта, дают энергию и продлевают молодость кожи. Одна их порция поможет уменьшить риск развития некоторых недугов, например сердечно-сосудистых, различных видов рака, болезней глаз, астмы или остеопороза. Однако многим худеющим не советуют налегать на фрукты из-за содержания в них сахара и углеводов. Однако "лазейка" для них всё же есть.

Как рассказал Life.ru лаборант технопарка "SuperFood Технологии" Университета "РОСБИОТЕХ" Николай Селиверстов, в некоторых плодах содержание сахара невелико.

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Так, например, один персик в среднем содержит всего около 13 граммов сахара, при этом являясь источником витамина С и бета-каротина. Также стоит обратить внимание на грейпфрут: половина среднего плода содержит 8,5 грамма сахара. 19 граммов сахара содержит среднее красное яблоко.

А вот с апельсинами необходимо быть осторожнее: с одной стороны, в одном цитрусе всего 12 граммов сахара и много витамина С, но тот же апельсин в виде фреша теряет большую часть полезной клетчатки и менее полезен для здоровья.

Николай Селиверстов

Лаборант технопарка "SuperFood Технологии" Университета "РОСБИОТЕХ"

А вот с апельсинами необходимо быть осторожнее: с одной стороны, в одном цитрусе всего 12 граммов сахара и много витамина С, но тот же апельсин в виде фреша теряет большую часть полезной клетчатки и менее полезен для здоровья.
А вот с апельсинами необходимо быть осторожнее: с одной стороны, в одном цитрусе всего 12 граммов сахара и много витамина С, но тот же апельсин в виде фреша теряет большую часть полезной клетчатки и менее полезен для здоровья.

Кроме того, Селиверстов объяснил, что некоторые фрукты могут быть даже источником необходимого организму белка. Безусловно, они не смогут заменить по его содержанию белое мясо или рыбу, но станут приятным дополнением для худеющих и занимающихся спортом. Так, в авокадо почти 2 грамма белка (на 100 граммов) при низком содержании натрия и углеводов. В абрикосах — 1,4 грамма белка и большое содержание витаминов А, С, Е, каротиноидов, калия и цинка. Столько же белка в ежевике, она считается одной из самых полезных ягод. В киви и бананах — по 1,1 грамма белка. При этом киви богат калием, витаминами С, Е и К, а банан — источник витаминов В6, С, калия, антиоксидантов и фитонутриентов.

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Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что бананы называют продуктом счастья. Всё из-за содержания большого количества аминокислоты тирозина.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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