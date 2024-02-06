Диетолог раскрыла, сколько бананов можно есть в день и почему они делают людей счастливее

Бананы можно назвать стратегическим продуктом, потому что они ещё содержат антиоксиданты, и их по составу, по ценности можно сравнить с ягодами асаи, которые стоят очень дорого. Можно съесть банан — и мы получим те же самые витамины и микроэлементы.