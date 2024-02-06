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Диетолог раскрыла, сколько бананов можно есть в день и почему они делают людей счастливее

Диетолог Мухина приняла решение рассказать о пользе бананов

6 февраля, 10:34
Бананы называют продуктом счастья из-за содержания большого количества аминокислоты тирозина. Обложка © Unsplash

Бананы называют продуктом счастья из-за содержания большого количества аминокислоты тирозина. Обложка © Unsplash

Бананы называют продуктом счастья. Всё из-за содержания большого количества аминокислоты тирозина. При этом плоды содержат также калий, железо и витамины. Сколько бананов можно есть в день, Life.ru рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По её словам, из тирозина, содержащегося в бананах, синтезируются энкефалины (пептиды, обладающие морфиноподобным действием). Они и дают состояние радости, удовольствия, счастья. Также бананы обладают лёгким диуретическим эффектом, содержат очень много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.

Бананы можно назвать стратегическим продуктом, потому что они ещё содержат антиоксиданты, и их по составу, по ценности можно сравнить с ягодами асаи, которые стоят очень дорого. Можно съесть банан — и мы получим те же самые витамины и микроэлементы.

Марият Мухина

Врач-диетолог

Бананы можно назвать стратегическим продуктом, потому что они ещё содержат антиоксиданты, и их по составу, по ценности можно сравнить с ягодами асаи, которые стоят очень дорого. Можно съесть банан — и мы получим те же самые витамины и микроэлементы.
Бананы можно назвать стратегическим продуктом, потому что они ещё содержат антиоксиданты, и их по составу, по ценности можно сравнить с ягодами асаи, которые стоят очень дорого. Можно съесть банан — и мы получим те же самые витамины и микроэлементы.

Диетолог советует съедать не более трёх-пяти плодов в день, если нет проблем с сахаром в крови.

Россиянам объяснили, почему авокадо, ананасы и бананы нельзя хранить в холодильнике
Россиянам объяснили, почему авокадо, ананасы и бананы нельзя хранить в холодильнике

А ранее Life.ru сообщал, что в Россию начали поставлять индийские бананы. В январе 2024 года Индия направила первую партию плодов, и объёмы экспорта будут наращиваться.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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