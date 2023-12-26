Россиянам объяснили, почему авокадо, ананасы и бананы нельзя хранить в холодильнике

Чтобы оставить продукты свежими, мы часто кладём их в холодильник, даже не подозревая, что некоторым там совсем не место. Среди них — бананы. Их лучше хранить в комнате, обернув хвостики пергаментом или бумагой. В холодильнике же они почернеют и быстрее испортятся, пишет aif.ru.

Что можно и нельзя хранить в холодильнике. Фото © aif.ru

Клубнику лучше тоже не морозить, иначе она потеряет аромат. Лучше хранить её в тепле немытой и не очищенной от зелёных плодоножек. В стоп-листе также арбуз и дыня — в целом виде их лучше не класть в холодильник, от этого испортится вкус. Но если вы уже начали их есть, то поместить на одну из полочек потом всё же стоит.

Для ананасов же холодильник — слишком влажная среда. Есть вероятность, что при таких условиях экзотический фрукт быстро начнёт гнить. Та же участь может настигнуть и авокадо, поэтому его лучше всего хранить завёрнутым в бумагу и при комнатной температуре.

Виноград же можно хранить в холодильнике, однако важно соблюсти температурный режим — около одного-двух градусов выше нуля. Лучше всего положить плоды в пищевой контейнер или в пакет с прорезями. Цитрусовые же надо хранить при пяти-шести градусах тепла и без полиэтилена. А яблоки лучше всего класть на верхнюю полку, подальше от ящиков

для овощей. Хурму следует положить в отделение для фруктов без полиэтиленового пакета хвостиками вниз. А манго спокойно подойдёт зона хранения овощей и фруктов.