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11 октября, 11:44

Российские студенты хотят научить холодильник заказывать еду

Студенты ЧелГУ планируют научить холодильник заказывать еду

Челябинские студенты обучат холодильник самостоятельно заказывать продукты. Программирование техники будет происходить в рамках лаборатории, которую собираются запустить в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ).

"Студенты ЧелГУ будут учиться создавать гаджеты для умного дома. Они позволяют управлять домашними приборами дистанционно. Теоретически возможна разработка различных сценариев поведения, в том числе и такого, когда холодильник сам будет заказывать еду на дом", — приводит слова директора по развитию группы компаний inSmart Алексея Ускова URA.ru.

По его словам, данный вопрос будет сочетаться с решениями производителей бытовой техники. Соглашение о запуске лаборатории уже подписано. Целью проекта названо сокращение нехватки профессиональных кадров для отрасли приборостроения.

Кроме того, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев подчеркнул, что ребята, которые научатся пользоваться технологией интернета вещей и применять полученные знания на практике, смогут построить город инноваций на отечественном оборудовании и программном обеспечении.

Лабораторию планируют запустить осенью. Студенты смогут изготавливать приборы для систем отопления, электроснабжения и водоснабжения.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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