Россиянам рассказали, как защитить умный дом от кибервзломщиков

Хакеры могут пробраться в частную жизнь за счёт взлома умных устройств. Чтобы не стать жертвой взломщиков, необходимо соблюдать цифровую гигиену и придерживаться ряда правил. Об этом рассказал заведующий кафедрой интеллектуальных систем информационной безопасности Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

"Во-первых, любое умное устройство нельзя использовать сразу "из коробки". Необходимо в обязательном порядке поменять заводские пароли на всех устройствах. Новый пароль должен быть сложным, содержать буквы, цифры и символы", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

Также, по его словам, стоит удостовериться в безопасности домашней беспроводной сети: установить сложный пароль и почаще проверять, подключены ли неопознанные устройства. Кроме того, Магомедов порекомендовал включать шифрование сети по стандарту WPA2 в настройках Wi-Fi.

В-третьих, эксперт советует создать отдельную подсеть для техники умного дома, изолированную от основной. Это делается для того, чтобы, например, хакеры не взломали одновременно умную колонку и телефоны. Кроме того, есть риск, что новые владельцы получат доступ к личной информации, если вы не сбросите гаджеты до заводских настроек при продаже устройств, подытожил Магомедов.