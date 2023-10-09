Россиянам рассказали, как защитить умный дом от кибервзломщиков
IT-эксперт Магомедов: Умную технику нельзя использовать сразу "из коробки"
Хакеры могут пробраться в частную жизнь за счёт взлома умных устройств. Чтобы не стать жертвой взломщиков, необходимо соблюдать цифровую гигиену и придерживаться ряда правил. Об этом рассказал заведующий кафедрой интеллектуальных систем информационной безопасности Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
"Во-первых, любое умное устройство нельзя использовать сразу "из коробки". Необходимо в обязательном порядке поменять заводские пароли на всех устройствах. Новый пароль должен быть сложным, содержать буквы, цифры и символы", — приводит слова эксперта "Газета.ru".
Также, по его словам, стоит удостовериться в безопасности домашней беспроводной сети: установить сложный пароль и почаще проверять, подключены ли неопознанные устройства. Кроме того, Магомедов порекомендовал включать шифрование сети по стандарту WPA2 в настройках Wi-Fi.
В-третьих, эксперт советует создать отдельную подсеть для техники умного дома, изолированную от основной. Это делается для того, чтобы, например, хакеры не взломали одновременно умную колонку и телефоны. Кроме того, есть риск, что новые владельцы получат доступ к личной информации, если вы не сбросите гаджеты до заводских настроек при продаже устройств, подытожил Магомедов.
Ранее эксперт Михаил Шурыгин объяснил, как понять, что ваш телефон взломали. Специалист назвал несколько признаков этого и посоветовал, что делать в таком случае.