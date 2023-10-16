Учёные назвали продукт, который продлевает жизнь, и он наверняка есть у вас в холодильнике

Американские учёные изучили влияние куриных яиц на здоровье и продолжительность жизни. Специалисты на протяжении месяца исследовали воздействие диеты без яиц, с тремя яичными белками и тремя цельными яйцами в день на состояние здоровых молодых людей (18–35 лет).

Как отмечает в своём телеграм-канале доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова, самые хорошие результаты показала группа, в рационе которой были цельные куриные яйца. У участников снижался уровень холестерина в крови, масса тела, улучшалось состояние сосудов и сердца. Также выяснилось, что подобная диета менее благоприятно влияла на маркеры резистентности к инсулину по сравнению с яичными белками, а за счёт повышения уровня "хорошего" холестерина яйца оказались способны предотвращать развитие атеросклероза.

При этом в исследовании не уточняется, в каком виде участники ели яйца. Сама Павлова рекомендует варить их или готовить на пару и есть целиком. Желтки богаты биологически активными питательными веществами и соединениями, которые улучшают метаболизм, липидный обмен, а также иммунную функцию, уточнила эндокринолог.

"В целом куриные яйца — один из лучших вариантов животного белка. Идеально есть их на завтрак несколько раз в неделю — от двух до пяти", — заключила Павлова.