Названа скрытая опасность сырых и недоваренных яиц

Употребление в пищу яиц, не прошедших термическую обработку, в лучшем случае лишит организм полного набора полезных микроэлементов, а в худшем — "наградит" его опасной инфекцией. Именно поэтому продукт не стоит есть в сыром виде, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Лучше всего яйца усваиваются, когда белок сварен полностью, а желток находится в полуварёном состоянии, говорит медик. Однако такой способ готовки нельзя считать безопасным, так как он не исключает риска заражения сальмонеллёзом.

"Даже моя родственница отравилась совсем недавно и очень тяжело выходит из этого состояния, поскольку привыкла есть как раньше — яйца в мешочек. Она тоже упорно твердила, что в магазине яйца проверены, это действительно так, но, что называется, на старуху бывает проруха. Это всё равно очень опасная история", — рассказала Соломатина "Газете.ru".

Дабы не играть с судьбой, яйца следует варить до крутого состояния или есть в виде омлета, посоветовала диетолог. В этом случае организм получит полный набор полезных веществ, а бактерии сальмонеллы обойдут стороной.

"Яйца должны хорошо термически обрабатываться, потому что случаи сальмонеллёза всё-таки нередки. Нормально проваренные, прожаренные яйца тоже хорошо усваиваются", — подытожила врач.