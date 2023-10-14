Регион

Уведомления отключены

14 октября, 00:30

Названа скрытая опасность сырых и недоваренных яиц

Врач Соломатина словами "опасная история" отозвалась об употреблении сырых яиц

Употребление в пищу яиц, не прошедших термическую обработку, в лучшем случае лишит организм полного набора полезных микроэлементов, а в худшем — "наградит" его опасной инфекцией. Именно поэтому продукт не стоит есть в сыром виде, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Лучше всего яйца усваиваются, когда белок сварен полностью, а желток находится в полуварёном состоянии, говорит медик. Однако такой способ готовки нельзя считать безопасным, так как он не исключает риска заражения сальмонеллёзом.

"Даже моя родственница отравилась совсем недавно и очень тяжело выходит из этого состояния, поскольку привыкла есть как раньше — яйца в мешочек. Она тоже упорно твердила, что в магазине яйца проверены, это действительно так, но, что называется, на старуху бывает проруха. Это всё равно очень опасная история", — рассказала Соломатина "Газете.ru".

Дабы не играть с судьбой, яйца следует варить до крутого состояния или есть в виде омлета, посоветовала диетолог. В этом случае организм получит полный набор полезных веществ, а бактерии сальмонеллы обойдут стороной.

"Яйца должны хорошо термически обрабатываться, потому что случаи сальмонеллёза всё-таки нередки. Нормально проваренные, прожаренные яйца тоже хорошо усваиваются", — подытожила врач.

Диетолог рассказала, какие продукты на завтрак делают день продуктивнее

Диетолог рассказала, какие продукты на завтрак делают день продуктивнее

Ранее Лайф рассказывал об альтернативе куриным яйцам, содержащей полезные для здоровья селен и витамин D. Речь идёт о яйцах перепёлок, которые особенно рекомендованы пожилым людям.

Обложка ©

Flickr / letyran

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров