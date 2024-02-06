В Россию начали поставлять индийские бананы

В январе 2024 года Индия направила в Россию первую партию бананов, сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора. Там также отметили, что объёмы экспорта будут наращиваться.

"Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года. Далее объёмы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться", — говорится в сообщении.