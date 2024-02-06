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6 февраля, 10:31

В Россию начали поставлять индийские бананы

Россельхознадзор: Индия начала поставлять бананы в Россию

В январе 2024 года Индия направила в Россию первую партию бананов, сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора. Там также отметили, что объёмы экспорта будут наращиваться.

"Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года. Далее объёмы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться", — говорится в сообщении.

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А ранее Life.ru писал, что осенью прошлого года розничная цена за килограмм бананов превысила 145 рублей. По словам представителей Руспродсоюза, такой рост стоимости на жёлтый фрукт связан с ослаблением рубля и подорожанием логистики, на которую приходится большая доля в себестоимости.

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Александра Мышляева
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