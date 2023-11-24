Эксперты раскрыли причины подорожания бананов в России

Розничная цена за килограмм бананов к концу ноября превысила 145 рублей. Такой рост стоимости связан с ослаблением рубля и подорожанием логистики, на которую приходится большая доля в себестоимости.

Об этом рассказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Ранее в ноябре Росстат сообщал, что с начала года бананы подорожали на 44,6%. А в период с начала октября по ноябрь средняя потребительская цена на бананы выросла с 137,01 рубля до 145,17 рубля за килограмм.

"На данный момент средние розничные цены на бананы превышают 145 рублей за килограмм. У удорожания бананов в этом году было несколько причин. Это ослабление рубля, а бананы являются импортным продуктом и приобретаются за валюту. Курс повлиял и на рост логистики поставок, на которую приходится существенная доля в себестоимости", — рассказал Леонов РИА "Новости".

По словам специалиста, за неделю оптовые цены на фрукт упали на 3,1%, до 90,6 рубля за килограмм. Однако он добавил, что оптовая динамика зависит от ретейлов, так как федеральные сети сами устанавливают цены.