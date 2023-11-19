Цены на один из популярнейших у россиян десертов взлетели на 20%

Из-за повышения цен на ингредиенты в России подорожала одна из самых любимых категорий праздничных сладостей — торты. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник в кондитерском производстве.

Как рассказали каналу собеседники, основной причиной подъёма цен на торты стало подорожание молока, сливочного масла и сливок жирностью 33%, ценники на которые выросли в среднем на 10–15%. Свою лепту вносят и затраты на логистику, которые тоже не снижаются.

Как рассказали собеседники SHOT, кондитеры не рассматривают вариант перехода на более дешёвые ингредиенты, чтобы снизить стоимость тортов. Во-первых, это не поможет удержать цены, во-вторых, слишком сильно повлияет на привычный вкус и качество продукции. В итоге в среднем ценники на популярные у россиян "Медовики", "Наполеоны" и прочие торты поднялись с 700 рублей до тысячи. И, похоже, это не предел росту цен.

"Если мы хотим вкусный торт, он будет стоить от 1000 рублей за 500–600 граммов. Заменить на альтернативное — это значит использовать пальмовое масло. Мы сейчас все думаем о здоровье, и никто этого делать не будет", — поделилась с SHOT бренд-шеф сети супермаркетов "Вкусвилл" Елена Ландэ.