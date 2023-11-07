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7 ноября, 05:00

10 нелепых тортов, всем своим видом доказывающих, что кондитерство лучше оставить профессионалам

Рано или поздно у каждого сладкоежки появляется шальная идея приготовить дома торт. Так вот, предупреждаем, скорее всего, из этого вряд ли выйдет что-то хорошее. Не просто так на кондитеров учатся годами. Собрали 10 смешных доказательств.

"Попросила торт "Ёжик". Вот что сделал мой муж", — tirzys.

Фото © Reddit / tirzys

Фото © Reddit / tirzys

"Свадебный торт. Ожидание/реальность", — Zenuba-x.

Фото © Reddit / Zenuba-x

Фото © Reddit / Zenuba-x

"Сегодня приготовила торт в виде Хи-Мэна. Попросила мужа украсить. Сходство... поразительное", — HeideAnnе.

Фото © Reddit / HeideAnne

Фото © Reddit / HeideAnne

"Слепила это из остатков бисквита... Наслаждайтесь", — samalberts_.

Фото © Reddit / samalberts_

Фото © Reddit / samalberts_

"Я хотела сделать пирожные в форме милых зверюшек..." Cakeypigх.

Фото © Reddit / Cakeypigx

Фото © Reddit / Cakeypigx

"Ну, они хотя бы старались..." Hamster_lover1.

Фото © Reddit / Hamster_lover1

Фото © Reddit / Hamster_lover1

"Такая вот "индейка", по мнению кондитеров из супермаркета", — Grashophа.

Фото © Reddit / Grashopha

Фото © Reddit / Grashopha

"Первая попытка моей тёти сделать торт. Если что, это Дональд Дак", — Phoenix_Nightfirе.

Фото © Reddit / Phoenix_Nightfire

Фото © Reddit / Phoenix_Nightfire

"Пытались сделать торт в виде мозга", — R0OOо.

Фото © Reddit / R0OOo

Фото © Reddit / R0OOo

"Этой мерзости нет оправдания", — AnnalisaBergen.

Фото © Reddit / AnnalisaBergen

Фото © Reddit / AnnalisaBergen

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10 фото кошек с собачками, доказывающих, что стереотипы об их вражде — выдумка

Обложка ©

Reddit / tirzys, Grashopha

Сергей Трофимов
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