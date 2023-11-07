10 нелепых тортов, всем своим видом доказывающих, что кондитерство лучше оставить профессионалам

Рано или поздно у каждого сладкоежки появляется шальная идея приготовить дома торт. Так вот, предупреждаем, скорее всего, из этого вряд ли выйдет что-то хорошее. Не просто так на кондитеров учатся годами. Собрали 10 смешных доказательств.