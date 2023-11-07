10 нелепых тортов, всем своим видом доказывающих, что кондитерство лучше оставить профессионалам
Рано или поздно у каждого сладкоежки появляется шальная идея приготовить дома торт. Так вот, предупреждаем, скорее всего, из этого вряд ли выйдет что-то хорошее. Не просто так на кондитеров учатся годами. Собрали 10 смешных доказательств.
"Попросила торт "Ёжик". Вот что сделал мой муж", — tirzys.
Фото © Reddit / tirzys
"Свадебный торт. Ожидание/реальность", — Zenuba-x.
Фото © Reddit / Zenuba-x
"Сегодня приготовила торт в виде Хи-Мэна. Попросила мужа украсить. Сходство... поразительное", — HeideAnnе.
Фото © Reddit / HeideAnne
"Слепила это из остатков бисквита... Наслаждайтесь", — samalberts_.
Фото © Reddit / samalberts_
"Я хотела сделать пирожные в форме милых зверюшек..." — Cakeypigх.
Фото © Reddit / Cakeypigx
"Ну, они хотя бы старались..." — Hamster_lover1.
Фото © Reddit / Hamster_lover1
"Такая вот "индейка", по мнению кондитеров из супермаркета", — Grashophа.
Фото © Reddit / Grashopha
"Первая попытка моей тёти сделать торт. Если что, это Дональд Дак", — Phoenix_Nightfirе.
Фото © Reddit / Phoenix_Nightfire
"Пытались сделать торт в виде мозга", — R0OOо.
Фото © Reddit / R0OOo
"Этой мерзости нет оправдания", — AnnalisaBergen.
Фото © Reddit / AnnalisaBergen