Почему в советских хрущёвках никогда не было балкона на первом этаже
Балкон в советское время становился кладовкой, садом, местом отдыха или дополнительной спальней на лето. Но такая удача улыбалась не всем. Людке с первого вот не повезло — и она решила спросить у Лайфа, за что ей такое наказание…
Некоторым жителям советских домов не фартануло жить в квартирах на первом этаже, ведь в них нет ни балкона, ни лоджии. Интересно, что более ранние версии строений иногда оснащались ими даже на первом этаже, но такое явление было скорее исключением из общего правила — и повезло хранить там санки и велосипеды лишь единицам. Так вот возникает вопрос: где балконы, СССР? На это, конечно же, есть свои причины. Давайте в них разберёмся.
Причина № 1 — защита от воришек
По одной из версий, в советских хрущёвках не было балкона на первом этаже для того, что оградить жителей от лёгкого доступа воров в квартиру. Фото © ТАСС / Андрей Махонин
Многие объясняют отсутствие балкона у хрущёвок на первом этаже вопросом защиты от воров. Действительно, окна в этих домах довольно низко, запрыгнуть на балкон не представляет труда. Но вряд ли именно эта причина побудила разработчиков хрущёвок лишить жителей первого этажа дополнительного удобства.
Причина № 2 — пожарная безопасность
Также следует отметить вторую причину — это пожарная безопасность. Спасательная служба считала, что отсутствие балкона на первом этаже позволяет намного быстрей проникнуть в горящее помещение и спасти людей. Застеклённый балкон мог создавать дополнительные трудности, а спасатели теряли ценные минуты.
Причина № 3 — экономия
Почему в домах СССР не было балкона на первом этаже? Потому что экономили, конечно. Что за вопрос? Фото © ТАСС / Максим Блохин
Отсутствие балконов объясняется экономической причиной. Архитекторы в советское время рассчитывали проекты будущих домов таким образом, чтобы себестоимость возводимого здания была как можно более недорогой. В то время даже ширину лестничных проёмов рассчитывали исходя из норматива, не говоря уж о целом балконе…
Причина № 4 — им не надо
Балконы в советских домах создавали в том числе для того, чтобы люди могли выйти и подышать свежим воздухом. Жителям квартир с первого этажа дышать не нужно. Ну, вернее, считалось, что им и так проще всего выйти — так что на них решили сэкономить.
Причина № 5 — это место под коммуникации
Есть версия, что в советских хрущёвках не было балкона на первом этаже, поскольку именно там задумывалось место под вывод коммуникаций. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Ещё одна из версий — это то, что на здании внизу должно было быть место под коммуникации. В то время очень много домов были газифицированы, поэтому к стенам первых этажей были прикреплены газовые трубы. Не во всех домах был газ, но архитекторы заранее подготавливали проекты с учётом такого нюанса.
Ностальгия
ТАСС / Артур Новосильцев