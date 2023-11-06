Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова получила израильский паспорт
Шахри Амирханова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shakri
Внучка известного дагестанского поэта Расула Гамзатова, бывший главный редактор российских изданий Harper’s Bazaar и Tatler Шахри Амирханова объявила о смене гражданства. Уехавшая из России журналистка получила израильский паспорт, который продемонстрировала в соцсетях.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shakri
"Удивлена, польщена и горда. Спасибо, что приняли меня с любовью. Мой новый дом", — написала Амирханова и добавила, что очень счастлива.
А ранее в Россию ненадолго вернулась Алла Пугачёва. Певица въехала в страну 3 ноября через Псковскую область. Поначалу она посетила свой замок в Грязи, а на следующий день, предположительно, заехала в известную музыкальную студию в Твери. В окружении Примадонны утверждали, что она приехала составить дополнительное завещание и забрать документы детей. Слухи о планах артистки посетить церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым, которая состоялась в Петербурге, не подтвердились. 5 ноября Примадонна уехала, предположительно, в Латвию.