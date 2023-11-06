Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова получила израильский паспорт

Внучка известного дагестанского поэта Расула Гамзатова, бывший главный редактор российских изданий Harper’s Bazaar и Tatler Шахри Амирханова объявила о смене гражданства. Уехавшая из России журналистка получила израильский паспорт, который продемонстрировала в соцсетях.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shakri

"Удивлена, польщена и горда. Спасибо, что приняли меня с любовью. Мой новый дом", — написала Амирханова и добавила, что очень счастлива.