Регион

Уведомления отключены

3 ноября, 05:00

10 фото кошек с собачками, доказывающих, что стереотипы об их вражде - выдумка

Все знают, что пёсели с шерстяными чуть ли не кровные враги... Но насколько это близко к правде? Собрали 10 фото, которые докажут вам обратное! Уверяем вам, такой милоты вы давно не видели.

"Волновалась, поладят ли моя кошка и новый щенок… Поладили без проблем", — jellikat17.

Фото © Reddit / jellikat17

Фото © Reddit / jellikat17

"Просто фотка моих питомцев", — ninguneador.

Фото © Reddit / ninguneador

Фото © Reddit / ninguneador

"Мои кошка и собака — лучшие друзья!", — Cgrimmer99.

Фото © Reddit / Cgrimmer99

Фото © Reddit / Cgrimmer99

"Кажется, после нескольких месяцев попыток моя собака наконец-то заставила кошку принять её дружбу", — Hungry4pickles.

Фото © Reddit / Hungry4pickles

Фото © Reddit / Hungry4pickles

"Если объединить кошку с собакой, молота складывается или приумножается?", — fantasybballburner.

Фото © Reddit / fantasybballburner

Фото © Reddit / fantasybballburner

"Великолепный континуум "Кошка-Собака" или фото для всех, кто считал, что моему питбулю нельзя позволять находиться рядом с котятами", — IDpotatertot.

Фото © Reddit / IDpotatertot

Фото © Reddit / IDpotatertot

"Наш глухой и частично слепой щенок пытается успокоить котёнка, которого мы взяли в приюте", — celestial_catbird.

Фото © Reddit / celestial_catbird

Фото © Reddit / celestial_catbird

"Мы купили щенка и котёнка одновременно, чтобы они росли и хулиганили вместе", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Лучшие друзья!", — CoeurdeBois.

Фото © Reddit / CoeurdeBois

Фото © Reddit / CoeurdeBois

"Кто сказал, что коты с собаками не могут быть друзьями?", — valledweller33.

Фото © Reddit / valledweller33

Фото © Reddit / valledweller33

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Обложка ©

Reddit / jellikat17 , © Пользователь Reddit

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров