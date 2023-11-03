10 фото кошек с собачками, доказывающих, что стереотипы об их вражде - выдумка

"Волновалась, поладят ли моя кошка и новый щенок… Поладили без проблем", — jellikat17.

Фото © Reddit / jellikat17

"Просто фотка моих питомцев", — ninguneador.

Фото © Reddit / ninguneador

"Мои кошка и собака — лучшие друзья!", — Cgrimmer99.

Фото © Reddit / Cgrimmer99

"Кажется, после нескольких месяцев попыток моя собака наконец-то заставила кошку принять её дружбу", — Hungry4pickles.

Фото © Reddit / Hungry4pickles

"Если объединить кошку с собакой, молота складывается или приумножается?", — fantasybballburner.

Фото © Reddit / fantasybballburner

"Великолепный континуум "Кошка-Собака" или фото для всех, кто считал, что моему питбулю нельзя позволять находиться рядом с котятами", — IDpotatertot.

Фото © Reddit / IDpotatertot

"Наш глухой и частично слепой щенок пытается успокоить котёнка, которого мы взяли в приюте", — celestial_catbird.

Фото © Reddit / celestial_catbird

"Мы купили щенка и котёнка одновременно, чтобы они росли и хулиганили вместе", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / CoeurdeBois

"Кто сказал, что коты с собаками не могут быть друзьями?", — valledweller33.