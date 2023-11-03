10 фото кошек с собачками, доказывающих, что стереотипы об их вражде - выдумка
Все знают, что пёсели с шерстяными чуть ли не кровные враги... Но насколько это близко к правде? Собрали 10 фото, которые докажут вам обратное! Уверяем вам, такой милоты вы давно не видели.
"Волновалась, поладят ли моя кошка и новый щенок… Поладили без проблем", — jellikat17.
Фото © Reddit / jellikat17
"Просто фотка моих питомцев", — ninguneador.
Фото © Reddit / ninguneador
"Мои кошка и собака — лучшие друзья!", — Cgrimmer99.
Фото © Reddit / Cgrimmer99
"Кажется, после нескольких месяцев попыток моя собака наконец-то заставила кошку принять её дружбу", — Hungry4pickles.
Фото © Reddit / Hungry4pickles
"Если объединить кошку с собакой, молота складывается или приумножается?", — fantasybballburner.
Фото © Reddit / fantasybballburner
"Великолепный континуум "Кошка-Собака" или фото для всех, кто считал, что моему питбулю нельзя позволять находиться рядом с котятами", — IDpotatertot.
Фото © Reddit / IDpotatertot
"Наш глухой и частично слепой щенок пытается успокоить котёнка, которого мы взяли в приюте", — celestial_catbird.
Фото © Reddit / celestial_catbird
"Мы купили щенка и котёнка одновременно, чтобы они росли и хулиганили вместе", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Лучшие друзья!", — CoeurdeBois.
Фото © Reddit / CoeurdeBois
"Кто сказал, что коты с собаками не могут быть друзьями?", — valledweller33.
Фото © Reddit / valledweller33
Reddit / jellikat17 , © Пользователь Reddit