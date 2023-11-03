Солист Aerosmith вновь оказался в центре сексуального скандала

Жанна Беллино утверждает, что познакомилась с Тайлером, когда ей было 17 лет — в 1975 году. По её словам, знаменитый певец изнасиловал её в этот же день. Теперь, спустя 48 лет, она требует возместить ущерб, так как до сих пор испытывает "душевную и физическую боль". Также женщине приходится обращаться за психологической помощью и принимать лекарства, чтобы справиться с травмой.