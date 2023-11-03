Солист Aerosmith вновь оказался в центре сексуального скандала
RS: Солиста Aerosmith Тайлера вновь обвинили в сексуальном насилии в 1970-х годах
Солист группы Aerosmith Стивен Тайлен. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamstevent
Солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера вновь обвинили в сексуальном насилии. Как пишет издание Rolling Stone, иск против певца подала американка Жанна Беллино.
"Вторая женщина заявила, что Стивен Тайлер подверг её сексуальному насилию, когда она была подростком", — сообщает издание.
Жанна Беллино утверждает, что познакомилась с Тайлером, когда ей было 17 лет — в 1975 году. По её словам, знаменитый певец изнасиловал её в этот же день. Теперь, спустя 48 лет, она требует возместить ущерб, так как до сих пор испытывает "душевную и физическую боль". Также женщине приходится обращаться за психологической помощью и принимать лекарства, чтобы справиться с травмой.
Это не первый иск против солиста группы Aerosmith. В декабре прошлого года с обвинением выступила его бывшая девушка Джулия Холкомб. По её словам, певец изнасиловал её ещё в 1970-х годах, когда она была ещё подростком.