Раскрыт лайфхак с яблоком, который заставит дозреть неспелые авокадо и манго
Агроном Зотов: Дозреть фруктам и овощам помогут спелые плоды
Не стоит выбрасывать недозревшие фрукты и овощи. Если положить зелёные бананы и киви к спелым фруктам, они быстро поспеют, рассказали шеф-повар Елизавета Быкова и агроном Алексей Зотов.
"Например, манго дозревает достаточно быстро. Ему нужно около трёх дней. Если же это бананы, они хранятся немножко дольше. Авокадо на протяжении двух-трёх недель может созревать", — рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" Быкова.
Эксперты рассказали, как помочь дозреть фруктам и овощам. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Они советуют убирать недозревшие фрукты и овощи в тёмное место. Дополнительно созреть им поможет бумажный пакет, в который следует убрать плоды. Примечательно, что сократить срок дозревания можно при участии уже зрелых фруктов. Если, например, положить в пакет к остальным плодам спелое яблоко, то последнее начнёт выделять газ этилен, который "способствует превращению". Аналогичный процесс происходит, если фрукты забросить в рис или кукурузу.
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