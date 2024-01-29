Нутрициолог рассказала, почему квасить стоит не только капусту, но и фрукты Врач Русанова: Квашеные фрукты полезны для микробиоты 29 января, 11:32 Обложка © Shutterstock

Специалисты всего мира рекомендуют употреблять в пищу те фрукты и ягоды, которые растут в вашей широте. Они будут самыми полезными, потому что их не накачивают химикатами для длительной транспортировки и они содержат именно тот набор полезных микроэлементов, который нужен жителям региона. Но отечественные фрукты и ягоды — это сезонный продукт. Они доступны примерно с конца весны до середины осени. Зимой же приходится либо совсем отказываться от фруктов и ягод, либо искать альтернативные варианты. О том, чем заменить свежие фрукты в холода, Лайфу рассказала врач-нутрициолог Дарья Русанова.

Лично я не рекомендую покупать в зимние месяцы свежие фрукты, привезённые из других стран. Во-первых, они имеют худшие вкусовые характеристики, потому что их в большинстве собирают незрелыми, чтобы плоды выдержали длительную транспортировку. Во-вторых, они могут содержать химические соединения, которыми их обрабатывают при транспортировке для сохранения товарного вида. Дарья Русанова Врач-нутрициолог компании "Новабиом"

Хорошей альтернативой свежим ягодам и фруктам зимой могут стать замороженные, поскольку они сохраняют все необходимые витамины и микроэлементы. В первую очередь это вишня, клубника, смородина.

Ещё одной альтернативой являются квашеные фрукты. Такой вариант не особенно распространён в нашей стране в последние годы, а между тем ещё 30–50 лет назад они были почти на каждом столе наряду с квашеной капустой.

"Такие фрукты — это необычный по вкусу и очень полезный для организма и микробиоты продукт. В них содержатся метаболиты — молочная и уксусная кислоты, которые не позволяют размножаться патогенным бактериям и являются отличными консервантами", — говорит нутрициолог компании "Новабиом".

При этом при квашении фрукты кардинально меняют свой вкус: он получается достаточно пикантным. Чаще всего можно встретить квашеные яблоки кисло-сладких сортов, также для этого подходят груши, айва, арбуз и даже сливы. Квашеные сливы могут стать отличной закуской, особенно если добавить в рассол немного чеснока, отмечает Русанова. Однако квашеные фрукты не стоит употреблять в больших количествах, особенно если раньше вы такого не ели, потому что очень велик риск получить расстройство пищеварения.

Сухофрукты также очень долго хранятся и содержат витамины и микроэлементы. Их можно есть в натуральном виде или использовать для приготовления различных блюд. Но тем, кто следит за фигурой, следует быть аккуратнее, потому что сушёные фрукты имеют высокую калорийность.

А ранее Лайф рассказывал, чем можно заменить хлеб в рационе. Некоторым людям хлеб может нанести вред, и в первую очередь это касается пациентов с непереносимостью глютена. Также от изделия стоит отказаться людям с аллергией на пшеницу и страдающим сахарным диабетом. Кроме того, ржаной хлеб можно есть только при отсутствии язв, гастрита и заболеваний печени и желчного пузыря.

Авторы Андрей Горяничев