Вкусно и полезно: Диетолог объяснила, чем можно заменить хлеб в рационе
Диетолог Редина: Хлеб в рационе можно заменить на каши, фрукты и орехи
Те, кто хочет убрать из рациона хлеб, могут спокойно заменить его на другие источники углеводов и питательных веществ, например зерновые каши, овощи, фрукты или орехи. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказала диетолог Ольга Редина.
"В современном мире у нас очень разнообразное питание, поэтому если вы решите исключить хлеб из вашего рациона, то сможете легко найти ему замену. А если вы планируете отказаться от хлеба, потому что следите за фигурой, то замените его хлебцами", — посоветовала Редина.
По её словам, некоторым людям хлеб может нанести вред и в первую очередь это касается граждан с непереносимость глютена. Также от изделия стоит отказаться людям с аллергией на пшеницу и страдающим сахарным диабетом. Кроме того, ржаной хлеб можно есть только при отсутствии язв, гастрита и заболеваниях печени и желчного пузыря.
При выборе хлеба также рекомендуется обращать внимание на его состав. Как пояснила диетолог, предпочтение стоит отдавать изделию подороже, ведь его изготавливают с использованием более качественных ингредиентов.
Ранее Лайф писал, что обычно в составе заквасок, которые используются для приготовления "бездрожжевого" хлеба, есть дрожжевые культуры. При этом, хлеб на закваске вкуснее и дольше хранится, так как в нём есть бактерии, мешающие развитию плесени.
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