Вкусно и полезно: Диетолог объяснила, чем можно заменить хлеб в рационе

Те, кто хочет убрать из рациона хлеб, могут спокойно заменить его на другие источники углеводов и питательных веществ, например зерновые каши, овощи, фрукты или орехи. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказала диетолог Ольга Редина.

"В современном мире у нас очень разнообразное питание, поэтому если вы решите исключить хлеб из вашего рациона, то сможете легко найти ему замену. А если вы планируете отказаться от хлеба, потому что следите за фигурой, то замените его хлебцами", — посоветовала Редина.

По её словам, некоторым людям хлеб может нанести вред и в первую очередь это касается граждан с непереносимость глютена. Также от изделия стоит отказаться людям с аллергией на пшеницу и страдающим сахарным диабетом. Кроме того, ржаной хлеб можно есть только при отсутствии язв, гастрита и заболеваниях печени и желчного пузыря.

При выборе хлеба также рекомендуется обращать внимание на его состав. Как пояснила диетолог, предпочтение стоит отдавать изделию подороже, ведь его изготавливают с использованием более качественных ингредиентов.