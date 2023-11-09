Россиянам объяснили, почему хлеб лучше хранить в морозильной камере

Хлеб черствеет из-за естественных процессов. Это связано с потерей влаги изделием из крахмала, объясняет учёный Валерий Бурматнов. В обычных условиях буханка без добавок теряет свежий вид за 5-6 дней. Сохранить ее на долгое время поможет морозильная камера.

По словам эксперта, даже в условиях пониженной температуры, когда хлеб лежит на верхних полках холодильника при температуре +2 градуса, изделие способно высохнуть за несколько дней.

"Лучше поместить выпечку в морозильную камеру, предварительно нарезав на ломти и запаковав их в полиэтилен, пищевую пленку. Сроки хранения в морозилке при различных показателях температуры: -16ºC…-18ºC – 3-4 месяца; -25ºC — до шести месяцев. Нарезанные ломтики достают по мере надобности, размораживают при комнатной температуре", - приводит его слова "Газета.ru".

Если хлебобулочное изделие хранится в обычных условиях дольше 5-6 дней, то это может указывать на различные добавки в его составе, отметил ученый.