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7 ноября, 12:37

Россиянам перечислили три ингредиента, которые делают печенье полезным

Диетолог Солнцева: Печенье может повысить настроение и придать энергии

Печенье — один из любимых десертов с детства. Оно долго хранится, не пачкает и идеально подходит в качестве быстрого перекуса. Однако не все виды печенья положительно влияют на организм. О том, какие из них могут навредить, рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева.

"Белая мука и сахар создают высокую углеводную нагрузку на организм. Кроме того, в печенье, как и в другие кондитерские изделия, часто добавляют гидрогенизированные масла, которые содержат транс-изомеры, а это очень вредные жиры. Всемирная организация здравоохранения призвала исключать подобные компоненты из продуктов, так как они могут привести к развитию сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний", — передаёт слова эксперта aif.ru.

Менее вредным, по словам эксперта, бывает печенье, в котором присутствуют цельнозерновая мука, орехи, сухофрукты и тёмный шоколад. Они являются источником клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов.

Также в рацион разрешается включить печенье со сливочным маслом, однако употреблять последнее необходимо в меру и лучше в первой половине дня.

Эксперт перечислил продукты, которые точно нельзя есть каждый день

Эксперт перечислил продукты, которые точно нельзя есть каждый день

Ранее Лайф писал, что перекусывать на работе следует овсяным печеньем и сухофруктами. Они позволят насытиться без вреда для организма.

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Ян Поланин
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