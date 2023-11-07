Россиянам перечислили три ингредиента, которые делают печенье полезным

Печенье — один из любимых десертов с детства. Оно долго хранится, не пачкает и идеально подходит в качестве быстрого перекуса. Однако не все виды печенья положительно влияют на организм. О том, какие из них могут навредить, рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева.

"Белая мука и сахар создают высокую углеводную нагрузку на организм. Кроме того, в печенье, как и в другие кондитерские изделия, часто добавляют гидрогенизированные масла, которые содержат транс-изомеры, а это очень вредные жиры. Всемирная организация здравоохранения призвала исключать подобные компоненты из продуктов, так как они могут привести к развитию сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний", — передаёт слова эксперта aif.ru.

Менее вредным, по словам эксперта, бывает печенье, в котором присутствуют цельнозерновая мука, орехи, сухофрукты и тёмный шоколад. Они являются источником клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов.

Также в рацион разрешается включить печенье со сливочным маслом, однако употреблять последнее необходимо в меру и лучше в первой половине дня.