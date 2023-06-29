Нутрициолог рассказала, какие чипсы полезны для здоровья

В летний период времени всем хочется сохранить тело стройным и красивым. Что делать, если хочется вкусно и без вреда для организма перекусить на работе, Лайфу рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

Берите с собой фрукты и ягоды

В летний сезон очень хорошей идеей станет брать с собой в офис фрукты и ягоды. Они не только прекрасно утолят голод, но и напитают ваш организм необходимыми витаминами, уточняет Свиридова. Именно сезонные фрукты и ягоды принесут для организма наибольшую пользу, а также обойдутся дешевле в магазине.

Полюбите овсяное печенье

По словам диетолога, в овсяном печенье содержатся полезные злаки, которые прекрасно подойдут не только для тех, кто хочет скинуть пару килограммов, но и тем, кто хочет улучшить метаболизм. Также в овсяном печенье содержатся витамины группы А, В и Е, которые помогут вашей коже выглядеть более свежей, а также "расправят" морщины и помогут убрать мешки под глазами. Врач призвала внимательно изучить состав продукта и выбрать печенье, в котором содержится не очень большое количество сахара.

Попробуйте полезные чипсы

Сегодня существует много разных видов "здоровых" чипсов, в основном из овощей: например, морковные и свекольные. Это прекрасный вариант быстрого и полезного перекуса, уточняет Свиридова. Она также рассказала, как самим приготовить такие чипсы: выберите любимые овощи, очистите их и поставьте в духовку на 60 минут. Можно добавить приправы по вкусу или же сделать микс из разных овощей.

Миксуйте йогурт с фруктами и орехами

По словам врача, йогурт позволит вам чувствовать сытость на протяжении долгого периода времени, орехи будут способствовать бодрости, а фрукты придадут приятный вкус трапезе. Лучшим сочетанием станет классический йогурт с добавлением бананов или персиков. Из орехов прекрасным решением станет миндаль или грецкие орехи.

Не забудьте сухофрукты

Этот продукт способствует улучшению кровообращения и состояния кожи, повышению гемоглобина в крови, говорит нутрициолог. Например, финики дадут вашему организму необходимое железо, медь и цинк. Также отличным вариантом будут курага, сушёная груша или изюм.