Обнимашки в помощь: Названы топовые способы побороть "нервный жор"

Переедание при стрессе гарантированно "лечится" лишь установлением первопричины повышенной тревожности и борьбой с ней, заявил специалист по рациональному питанию Иван Алименко. Не перенервничать на фоне плохой погоды, трудностей на работе и домашних склок помогут несколько советов, добавил он в беседе с радио Sputnik.

"Нужно научиться контролировать тревогу, расслабляться, медитировать, проговаривать свои эмоции. Хорошо помогает снять тревогу наведение порядка в шкафах, можно послушать музыку, которая вам улучшит настроение. Обниматься, болтать с близкими людьми, общаться с детёнышами животных или смотреть видео с ними", — посоветовал эксперт.

Специалист также призвал не копить чувство голода. В противном случае велик риск сорваться и забить желудок всем, что спрятано в холодильнике. Гораздо лучше устраивать разумные перекусы с контролируемыми порциями. А чтобы каждый приём пищи завершался насыщением, важно правильно настроить рацион, отметил Алименко.

"На первом месте по сытности, конечно, белок животного происхождения (мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, молочные продукты), потому что он расщепляется в желудке. Пока он не расщеплён, организм не эвакуирует его в кишечник, и чувство сытости будет долгим. Пока желудок наполнен белками, вы будете ощущать себя сытым. Следующий момент — это умеренное количество жиров. То есть употреблять чуть более жирное мясо, например, не грудку, а бедро", — перечислил он.