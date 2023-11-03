Диетолог назвал продукты, с которыми вы никогда не останетесь голодными

Чтобы человек всегда был сыт, в его холодильнике обязательно должны храниться определённые продукты, богатые клетчаткой и белком. Подробнее о них рассказал в беседе с РИА "ФедералПресс" диетолог Андрей Бобровский.

"Из сытных и полезных продуктов на первом месте стоят яйца. В них и достаточно концентрированный белок, и мало калорий. Далее — бобовые. Они богаты растительным белком и пищевыми волокнами — это уникальный продукт с точки зрения пользы, способствующий длительному чувству сытости", — перечислил Бобровский.

Помогут насытить организм и орехи, богатые белками, жирами и множеством витаминов. Не менее полезными и сытными считаются бурый или цветной рис, творог, семена льна, чиа и киноа, а также греческий йогурт, советует диетолог.

Также он посоветовал помнить про сваренное или запечённое в духовке мясо, включая куриную грудку и любые белые сорта. А овощи и фрукты, по словам Боровского, должны занимать половину тарелки.