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3 ноября, 01:49

Диетолог назвал продукты, с которыми вы никогда не останетесь голодными

Диетолог Бобровский: Из сытных и полезных продуктов на первом месте стоят яйца

Чтобы человек всегда был сыт, в его холодильнике обязательно должны храниться определённые продукты, богатые клетчаткой и белком. Подробнее о них рассказал в беседе с РИА "ФедералПресс" диетолог Андрей Бобровский.

"Из сытных и полезных продуктов на первом месте стоят яйца. В них и достаточно концентрированный белок, и мало калорий. Далее — бобовые. Они богаты растительным белком и пищевыми волокнами — это уникальный продукт с точки зрения пользы, способствующий длительному чувству сытости", — перечислил Бобровский.

Помогут насытить организм и орехи, богатые белками, жирами и множеством витаминов. Не менее полезными и сытными считаются бурый или цветной рис, творог, семена льна, чиа и киноа, а также греческий йогурт, советует диетолог.

Также он посоветовал помнить про сваренное или запечённое в духовке мясо, включая куриную грудку и любые белые сорта. А овощи и фрукты, по словам Боровского, должны занимать половину тарелки.

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Ранее Лайф предупреждал, что, если неправильно сочетать с другими продуктами творог, можно сильно навредить организму. Например, не стоит смешивать творог с мясом или рыбой.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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