99% людей не знают, почему сырники так называются, в них же нет сыра

Представьте себе: вы иностранец и приехали в Россию. Пришли в уютное русское кафе и с большим предвкушением листаете меню. Берёте бокальчик белого и закуску. Ваш взгляд останавливается на сырниках, и вы думаете: то, что нужно! Приносят творожные лепёшки. Официанты косо смотрят на вас из-за странных вкусовых предпочтений. Вы чешите голову и задаётесь вопросами: что за чехарда, где сыр?

Почему сырники так называются? Место путаницы — Русь

Откуда пошло название сырников, основным ингредиентом которых является творог. В Древней Руси не было слова "творог", употреблялось только слово "сир". Фото © Wikipedia / Константин Егорович Маковский

Как для англичан и американцев нет принципиальной разницы между словами "суп" и "соус", точно так же в Древней Руси творог и сыр называли одним словом — "сир". По версии языковедов, слово "сыр" имеет праславянское происхождение и связано с прилагательным "surъ". Да, на Руси просто не было понятия "творог". Это слово в нашем языке появилось только в XVIII веке, образовано оно от той же основы, что и "творить" (церковнославянское "творъ", "форма"). Выходит, название "сырник" появилось раньше, чем "творожник". Хотя по лингвистической семантике они считаются синонимами. Так что если вы вдруг назовёте сырник творожником, за ошибку это считаться не будет.

Почему именно "сыр"?

Слово "сыр" в древнерусском языке означало не треугольник с дырками, а "кислое молоко" и нечто сырое. Фото © Shutterstock

Само слово "сыр" общеславянское, означало оно "кислое молоко", а затем — "творог". Его называли сыром, а блюда, приготовленные из творога, — сырными. Именно поэтому сырники имеют такое название. Получается, наши предки никоим образом не связывали сырники с привычным нам сыром. Его тогда попросту ещё не варили.

Какими были сырники в старину?

Сырники в старину существенно отличались от сегодняшних. Изначально они были солёными. Фото © Shutterstock

Из сыра, то есть творога, делали сырники, причём изначально они были солёными, а не сладкими, как мы привыкли. В старину сыр готовили без термической обработки, то есть он был в самом деле сырым. Молоко скисало в естественных условиях, после чего его отжимали и ждали, пока стечёт оставшаяся жидкость. Получался мягкий и жирный сыр, который и стал основным ингредиентом для творожных блюд и первых сырников. А круглыми сырники стали потому, что такая форма напоминала о славянском боге солнца Яриле, которому воздавали хвалу за урожай и богатый стол.

Рецепты сырников встречаются ещё в дореволюционных изданиях. Например, у Елены Молоховец в книге "Подарок молодым хозяйкам" есть целых три варианта приготовления. 1. Несладкие, варёные, подаются со сметаной. Перед подачей их предлагается полить топлёным сливочным маслом и посыпать толчёными сухарями. 2. Сладкие (с сахаром и корицей), сваренные "другим манером". Напоминают современные ленивые вареники. 3. Сладкие, жаренные на сковороде. Подаются со сметаной и сахаром. Классика, которую знает каждый.

Почему проблемы с сырниками только у нас?

История названия сырников, в которых совсем нет сыра. Фото © Shutterstock