10 таких злющих котов, что без вкусняшек к ним и близко не подойдёшь
Устали от слишком милых усатиков и хотите увидеть злющих мурлык? Тогда этот материал для вас! Собрали десять фото котов, которые своими злыми мордочками точно не оставят вас равнодушными.
"Уже думает, как будет мне мстить", — LustyMustang.
Фото © Reddit / LustyMustang
"Тут все злые", — thatfath***r.
Фото © Reddit / thatfath***r
"Недолго тебе осталось..." — dee_snutz.
Фото © Reddit / dee_snutz
"О, тебе крышка!" — supersonicspacekitty.
Фото © Reddit / supersonicspacekitty
"Он не злой, просто очень сонный", — Knight_TheRider.
Фото © Reddit / Knight_TheRider
"Не зли меня!" — safakooze.
Фото © Reddit / safakooze
"Голодный и злой", — Infinite_Science.
Фото © Reddit / Infinite_Science
"Не трогай меня, я сейчас злюсь!" — samrondavid.
Фото © Reddit / samrondavid
"Только посмотрите на этого злюку!" — saintleelyon.
Фото © Reddit / saintleelyon
"Злой треугольник", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
Reddit / samrondavid