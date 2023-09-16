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16 сентября, 05:00

10 таких злющих котов, что без вкусняшек к ним и близко не подойдёшь

Устали от слишком милых усатиков и хотите увидеть злющих мурлык? Тогда этот материал для вас! Собрали десять фото котов, которые своими злыми мордочками точно не оставят вас равнодушными.

"Уже думает, как будет мне мстить", — LustyMustang.

Фото © Reddit / LustyMustang

Фото © Reddit / LustyMustang

"Тут все злые", — thatfath***r.

Фото © Reddit / thatfath***r

Фото © Reddit / thatfath***r

"Недолго тебе осталось..." dee_snutz.

Фото © Reddit / dee_snutz

Фото © Reddit / dee_snutz

"О, тебе крышка!" supersonicspacekitty.

Фото © Reddit / supersonicspacekitty

Фото © Reddit / supersonicspacekitty

"Он не злой, просто очень сонный", — Knight_TheRider.

Фото © Reddit / Knight_TheRider

Фото © Reddit / Knight_TheRider

"Не зли меня!" safakooze.

Фото © Reddit / safakooze

Фото © Reddit / safakooze

"Голодный и злой", — Infinite_Science.

Фото © Reddit / Infinite_Science

Фото © Reddit / Infinite_Science

"Не трогай меня, я сейчас злюсь!" samrondavid.

Фото © Reddit / samrondavid

Фото © Reddit / samrondavid

"Только посмотрите на этого злюку!" saintleelyon.

Фото © Reddit / saintleelyon

Фото © Reddit / saintleelyon

"Злой треугольник", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

10 сумасшедших собак с такими смешными мордами, что вы точно рассмеётесь до слёз

10 сумасшедших собак с такими смешными мордами, что вы точно рассмеётесь до слёз

Обложка ©

Reddit / samrondavid

Сергей Трофимов
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