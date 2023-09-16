Россиянам объяснили, кто может получить доплату в 45% от зарплаты

Доплата в размере 45% от заработной платы положена за выслугу лет трудящимся на определённых государственных должностях. Об этом заявила в беседе с Ura.ru финансовый консультант Инна Филатова.

По словам эксперта, эта дополнительная выплата положена космонавтам и лётчикам, медикам, педагогам, работникам пожарной службы, сотрудникам налоговой службы и федеральным государственным гражданским служащим. Минимальный стаж для выслуги в 2023 году равен 18 годам и шести месяцам на госслужбе, а доплата составит 45%.

Эксперт также подчеркнула, что дополнительные выплаты положены и участникам специальной военной операции.

"Помимо остальных льгот назначается ежемесячная денежная выплата в размере 3896,19 рублей как ветеранам боевых действий. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 6328 рублей", — заключила Инна Филатова.