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16 сентября, 03:47

Россиянам объяснили, кто может получить доплату в 45% от зарплаты

Консультант Филатова: Госслужащим положена доплата в размере 45% от зарплаты

Доплата в размере 45% от заработной платы положена за выслугу лет трудящимся на определённых государственных должностях. Об этом заявила в беседе с Ura.ru финансовый консультант Инна Филатова.

По словам эксперта, эта дополнительная выплата положена космонавтам и лётчикам, медикам, педагогам, работникам пожарной службы, сотрудникам налоговой службы и федеральным государственным гражданским служащим. Минимальный стаж для выслуги в 2023 году равен 18 годам и шести месяцам на госслужбе, а доплата составит 45%.

Эксперт также подчеркнула, что дополнительные выплаты положены и участникам специальной военной операции.

"Помимо остальных льгот назначается ежемесячная денежная выплата в размере 3896,19 рублей как ветеранам боевых действий. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 6328 рублей", — заключила Инна Филатова.

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Ранее депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил о льготах, которые положены работающим россиянам. Так, по его словам, некоторые граждане имеют право на неполный рабочий день или на отпуск в удобное для себя время.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Андрей Соловьёв
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