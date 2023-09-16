Россиянам объяснили, кто может получить доплату в 45% от зарплаты
Консультант Филатова: Госслужащим положена доплата в размере 45% от зарплаты
Доплата в размере 45% от заработной платы положена за выслугу лет трудящимся на определённых государственных должностях. Об этом заявила в беседе с Ura.ru финансовый консультант Инна Филатова.
По словам эксперта, эта дополнительная выплата положена космонавтам и лётчикам, медикам, педагогам, работникам пожарной службы, сотрудникам налоговой службы и федеральным государственным гражданским служащим. Минимальный стаж для выслуги в 2023 году равен 18 годам и шести месяцам на госслужбе, а доплата составит 45%.
Эксперт также подчеркнула, что дополнительные выплаты положены и участникам специальной военной операции.
"Помимо остальных льгот назначается ежемесячная денежная выплата в размере 3896,19 рублей как ветеранам боевых действий. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 6328 рублей", — заключила Инна Филатова.
Ранее депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил о льготах, которые положены работающим россиянам. Так, по его словам, некоторые граждане имеют право на неполный рабочий день или на отпуск в удобное для себя время.
Агентство "Москва" / Сандурская Софья